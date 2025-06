McLaren-teambaas streng voor Norris: "Hij deed te hard zijn best"

Lando Norris kende een tegenvallende kwalificatie in Canada. De Britse McLaren-coureur lijkt kansloos voor de zege, en hij zal de schade moeten beperken. Volgens teambaas Andrea Stella deed Norris simpelweg net te veel zijn best.

Norris heeft het niet makkelijk op het Circuit Gilles Villeneuve. In de trainingen had hij het lastig, en ook in de kwalificatie liep het niet op rolletjes. In het derde gedeelte van de kwalificatie moest Norris de laatste chicane afsnijden, waardoor alle druk kwam te liggen op zijn tweede run.

In deze tweede run ging het ook niet naar wens, en daardoor kwam Norris niet verder dan een zevende tijd. Het was een pijnlijk resultaat, want zijn titelrivalen Max Verstappen en Oscar Piastri noteerden de tweede en de derde tijd.

Stella verklaart problemen

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak zich bij Motorsport.com uit over Norris: "Ik kan bevestigen dat ondanks de uitkomst van Q3, er stappen in de juiste richting zijn gezet met hoe Lando zich voelt in de auto. Aan het begin van het seizoen gaf hij duidelijk aan dat hij te weinig grip had, vooral bij het sturen en hij begreep ook niet helemaal waar de grip aan de voorkant zat."

Wat ging er mis bij Norris?

In de kwalificatie in Canada liep het niet goed bij Norris. Stella denkt wel te weten wat er ongeveer aan de hand was bij zijn Britse coureur: "Ondanks zijn worsteling met de auto, was Lando dit weekend best wel competitief. Het was best indrukwekkend dat hij Q3 wist te bereiken met gebruikte banden in Q2, dus we waren best wel optimistisch."

Dat gevoel sloeg echter al snel om, want Norris had het niet makkelijk: "Ik denk dat het hier een simpel gevalletje was van dat Lando gewoon te hard zijn best deed."

Norris zal vandaag de schade moeten beperken, want anders kan Verstappen hem mogelijk inhalen in de strijd om het wereldkampioenschap.