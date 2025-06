'Alpine gaat Colapinto dit jaar niet vervangen door Perez'

Het team van Alpine speelt een hoofdrol op de rijdersmarkt. De Franse renstal gaf in de afgelopen triple header Franco Colapinto de kans, maar hij weet nog niet te overtuigen. In de afgelopen dagen werd Sergio Perez in verband gebracht met het zitje van Colapinto, maar een wissel lijkt dit jaar niet plaats te vinden.

Alpine begon dit seizoen met een line-up bestaand uit Pierre Gasly en Jack Doohan. De Australiër stond echter direct onder druk, en na de Grand Prix van Miami werd hij gedegradeerd naar de reservebank. Colapinto kreeg de kans, en volgens Alpine zou er na vijf races een evaluatie plaatsvinden.

In de afgelopen drie races maakte Colapinto echter geen sterke indruk. In Imola crashte hij zwaar in de kwalificatie, waarna hij kleurloze races reed in Monaco en Barcelona. Zijn tegenvallende prestaties zorgen voor veel geruchten, want is zijn toekomst bij Alpine wel zeker?

Wilde geruchten

De naam van Sergio Perez werd veelvuldig genoemd als een mogelijke opvolger van Colapinto. Hij zou volgens een aantal wilde geruchten in beeld zijn om Colapinto te vervangen, mogelijk zelfs dit seizoen. Eerder werd zijn naam al genoemd voor een zitje bij Alpine in 2026.

Colapinto hoeft zich geen zorgen te maken

Volgens PlanetF1 hoeft Colapinto zich voor dit seizoen geen zorgen te maken over Perez. Het medium meldt namelijk dat de Mexicaan dit jaar geen plaats zal nemen in de Alpine. Of Colapinto het seizoen zal afmaken, moet nog blijken. Alpine bekijkt de zaak immers na vijf races, en daarna zal er meer duidelijkheid volgen.

De toekomst van Perez

Perez zit sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing zonder stoeltje. Hij is nu bezig met een soort sabbatical, maar sluit een comeback zeker niet uit. Hij wordt gezien als een mogelijkheid voor 2026 bij Alpine, terwijl zijn naam ook veelvuldig in verband werd gebracht met het nieuwe team van Cadillac.