Verstappen slaat wereldpremière F1-film over: "Je moet me niet dwingen"

Het is geen geheim dat Max Verstappen weinig interesse heeft in zaken buiten het racen. Hij focust zich dit weekend op de race in Canada, en laat weten dat hij niet naar New York gaat voor de wereldpremière van de F1-film. Hij heeft wel iets beters te doen.

Aanstaande maandag vindt in de Amerikaanse stad New York de wereldpremière van de F1-film plaats. Alle coureurs zijn uitgenodigd, en ze mogen schitteren op de rode loper naast hoofdrolspeler Brad Pitt. De filmcrew liep in de afgelopen maanden rond in de paddock, en de coureurs mochten vlak voor de Grand Prix van Monaco al naar de film kijken bij een exclusieve screening.

Lekker naar huis

Verstappen was toen afwezig, de regerend wereldkampioen verkoos een potje gamen met zijn vrienden boven een filmavondje. Verstappen is wel kort in de film te zien, maar hij hoef zijn filmdebuut op het witte doek niet te zien. Na de Grand Prix van Canada gaat hij naar huis, en laat hij het tripje naar New York links liggen. In Montreal was Verstappen daar duidelijk over bij de internationale media: "Ik ga lekker naar huis, naar mijn dochtertje."

Niet dwingen

Verstappen legt het verder uit: "Of ik die film op een later moment nog wel ga bekijken? Misschien wel, ja. Als het zo uitkomt of als iemand anders hem wil zien, dan vind ik het prima. Misschien word ik dan wel positief verrast. Ik hoop ook oprecht dat het een goede en succesvolle film is met een positieve uitwerking op de Formule 1."

"Je moet me alleen niet gaan dwingen ergens naartoe te gaan, want dat is natuurlijk niet helemaal hoe het moet."

Opa

De film zorgde op sociale media al voor veel hilariteit, want een 61-jarige Brad Pitt heeft immers niet de leeftijd van de gemiddelde Formule 1-coureur. Verstappen moet lachen: "Nee, op mijn 61e ben ik echt niet meer bezig met de Formule 1. Misschien ben ik dan wel opa!"