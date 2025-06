Enthousiaste Wolff verwacht bloedstollend duel tussen Verstappen en Russell

George Russell en Max Verstappen delen vandaag de eerste startrij in de Grand Prix van Canada. De twee vochten in het verleden felle duels uit, en Mercedes-teambaas Toto Wolff verheugt zich nu al op een nieuwe strijd tussen de twee kemphanen.

Russell en Verstappen clashten in het verleden meerdere keren. Eind vorig jaar resulteerde dat in een flinke ruzie, en twee weken geleden raakte Verstappen zo gefrustreerd, dat hij een beuk uitdeelde aan de Mercedes van Russell. Nu mag de Formule 1-wereld zich verheugen op een nieuw duel, en dat kan direct bij de start al voor spektakel gaan zorgen.

Trots op het rondje van Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er ook veel zin in. Hij is trots op Russell, zo laat hij weten bij F1 TV: "Het was goed, en het was ook bemoedigend omdat het heet was op het circuit. We waren zo competitief in de vrije trainingen, dat we aan het begin van de kwalificatie bijna verrast waren dat het niet makkelijk was. Aan het eind gingen de tijden steeds omlaag. Het was echt een megarondje van George."

Dreigende gridstraf

Door dat megarondje staat Russell vandaag op de pole position. Hij zal zich vooral focussen op Verstappen, die vrijwel altijd met het mes tussen de tanden rijdt. Verstappen moet wel opletten, want als hij nog één strafpuntje pakt, is hij geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur zal echter niet rustig aan gaan doen.

Zin in een spannend duel

Wolff verwacht dan ook een spannende strijd tussen zijn pupil Russell en Verstappen: "Iedereen kijkt naar uit naar het duel tussen George en Max. Ze zullen elkaar geen centimeter ruimte gaan geven. Het zal spannend gaan worden!"

Russell heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. Verstappen wist eerder dit jaar de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna te winnen.