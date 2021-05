Kolles: "Aston Martin personeel is extreem gedemotiveerd door Stroll"

Engineers bij Aston Martin zijn 'extreem gedemotiveerd' nadat het snelle plan van de nieuwe teameigenaar Lawrence Stroll voor een competitieve auto een mislukking is gebleken. Dat is de mening van voormalig F1-teambaas Colin Kolles, die onlangs kritiek heeft afgevuurd op zowel Stroll als Aston Martin-aandeelhouder Toto Wolff.

Hij zei bijvoorbeeld dat Mercedes-baas Wolff het schoothondje van miljardair Stroll is, en beschuldigde Aston Martin ervan alleen Sebastian Vettel te contracteren om Lance Stroll er beter uit te laten zien.

Nu heeft hij Sport1 verteld dat Lawrence Stroll de technische strategie van het in Silverstone gevestigde team heeft overruled door hen vorig jaar de 'roze Mercedes' op te dringen. "Vroeger mochten de engineers zich daar ontwikkelen. Ze hadden weinig budget, ze waren erg jong en efficiënt, erg gemotiveerd en in sommige gevallen ook erg innovatief", aldus Kolles. "Sinds Stroll de leiding heeft, zijn de dingen veranderd. Daarmee bedoel ik dat echt alles anders is."

High Rake

De grootste van die veranderingen was, volgens voormalig HRT- en Force India-baas Kolles, het bestellen van de bijna 1 op 1-kopie van de winnende 2019 Mercedes-auto. "De engineers wilden eigenlijk een andere auto bouwen - een met een high rake zoals de Red Bull - omdat het team zijn auto's jarenlang volgens deze filosofie had gemaakt."

"Maar Stroll wilde alleen een kopie van de Mercedes omdat het voor hem de gemakkelijkste manier leek om zijn doelen te bereiken. Het is zijn manier of geen manier - dat is de mentaliteit van Stroll. Hij heeft alles van Wolff gekocht", zei Kolles.

Toen de aerodynamische regels voor 2021 veranderden, waren Mercedes en Aston Martin de meest getroffen teams - maar alleen Mercedes kon snel reageren en verbeteren.

Wat Aston Martin betreft, zegt Kolles: "De engineers kunnen niets doen met een auto die ze helemaal niet wilden. Ze zijn nu extreem gedemotiveerd. Er heerst nu veel ongenoegen in dat team."