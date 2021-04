Colin Kolles: "Toto Wolff is het schoothondje van Lawrence Stroll"

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, is eigenlijk het 'schoothondje' van miljardair Lawrence Stroll. Dat is de wilde uitspraak van voormalig F1-teambaas Colin Kolles, die toegeeft dat hij een paar jaar geleden ruzie had met zijn Oostenrijkse vriend Wolff.

Kolles was van meerdere teams teambaas en kent dus veel mensen in de paddock. Zodoende kwam hij ook vaak in gesprek met Toto Wolff, waarmee hij ook zaken deed.

Tegenover Sport1 zei Kolles: "Meneer Wolff was een zakenpartner van mij, ik heb hem in de Formule 1 gebracht, ook al willen sommige mensen dat niet geloven."

Wolff brengt F1 niets

Kolles, die het op Silverstone gevestigde team leidde dat momenteel Aston Martin wordt genoemd tijdens het Jordan, Midland, Spyker en vroege Force India-tijdperk, minimaliseert de bijdrage die Wolff leverde aan de totale dominantie van Mercedes in de F1.

"De structuren zijn allemaal opgericht door Ross Brawn", benadrukt Kolles. Het gerucht gaat dat Wolff nu tot 42 miljoen euro aan aandelen heeft opgekocht van Aston Martin, de Britse autofabrikant die vorig jaar werd overgenomen door Stroll.

Stroll en Wolff gevaarlijk voor Vettel

Kolles waarschuwt Sebastian Vettel daarom voorzichtig te zijn in zijn nieuwe F1-omgeving met het Aston Martin-merk.

"Ik ben van mening dat de combinatie Stroll-Wolff erg gevaarlijk is voor Sebastian Vettel", zei hij. "Op de achtergrond spelen veel factoren een rol."

Volgens voormalig HRT-baas Kolles zit Wolff niet op hetzelfde niveau als miljardair Stroll. "Hij wordt het schoothondje van meneer Stroll genoemd. Dat is een citaat van Bernie Ecclestone", zo sloot Stroll af.