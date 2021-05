Waarom werd de race van Carlos Sainz een zeperd van jewelste in Portugal?

Hij leek zo goed bezig: 'tweede coureur' bij Ferrari Carlos Sainz dook gisteren zelfs in de eerste bocht voorbij aan Sergio Perez naar de vierde stek, maar aan het einde van de race blijkt hij ingehaald te zijn door ondermeer Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Fernando Alonso en Sergio Perez.

Sainz kwam in de 22e ronde naar de pits voor nieuwe banden, maar dat setje mediums leek op geen enkele manier te werken onder zijn Ferrari. Na afloop verontschuldigde het team van Ferrari zich, waarop Sainz eveneens "sorry" zei. Sainz tegen zijn team: "We hebben het te hard geprobeerd".

Na afloop liet Sainz weten dat het inderdaad voor geen meter ging.

Sainz: "Alles ging vrij soepeltjes aan het begin. We probeerden de undercut op Lando en hoe ik mijn best deed in de outlap, toen ik ervoor ging zag ik al de blaren op mijn banden ontstaan. Als dat eenmaal op je banden verschijnt dan kun je er nog maar weinig aan doen. We gingen over op de mediums vrij vroeg en daar kwamen de blaren ook al vrij snel en daarna was het niet te doen."

Volgens Sainz valt er veel te leren en moet er worden uitgezocht waarom de medium-banden onder zijn auto waren als boter voor de zon. Sainz eindigde buiten de punten op P11.Charles Leclerc finishte als zesde.