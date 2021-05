Ferrari-teambaas Binotto blij met 'tweede coureur' Carlos Sainz

Mattia Binotto geeft aan blij te zijn met Ferrari's 'tweede coureur' Carlos Sainz.

'Outch, that hurts'. Zoiets dergelijks zal waarschijnlijk bij velen in de paddock als eerste gedachte te binnen schieten bij het horen van Binotto's woordkeus over Carlos Sainz.

Maar Binotto prijst Carlos Sainz juist om diens prestatie tijdens de kwalificatie bij de Grand Prix van Portugal en zegt dat hij "erg blij" is met de manier waarop Carlos Sainz vooruitgang boekt. Tegelijkertijd zei de baas van het Ferrari-team dat Charles Leclerc "te agressief" was tijdens de kwalificatie in Portimão.

De Spanjaard Sainz heeft wat tijd nodig gehad om aan zijn nieuwe auto te wennen nadat hij van McLaren was overgestapt om Sebastian Vettel te vervangen, maar hij slaagde erin om zijn teamgenoot te overtreffen tijdens zijn derde raceweekend in het rood.

"Elke keer als de races voorbijgaan, voel ik me beter", zei de 26-jarige coureur. "Dit weekend heb ik een paar dingen in het rijden en de setup aangepast die mij hebben geholpen om wat sneller te zijn. Het is normaal dat je naarmate het seizoen vordert fouten maakt, van richting verandert en kijkt wat voor jou werkt", voegde Sainz toe, die vijfde op de grid staat in Portimao: drie plaatsen voor Leclerc.

Tegen Sky Italia zegt teambaas Mattia Binotto: "Leclerc heeft zijn beste kwalificatie niet gereden vanadaag." De Italiaan is echter meer dan tevreden met de vorderingen van Sainz.

"Carlos is aan het verbeteren - hij zit nu iets meer dan twee tienden achter Perez", zei Binotto. "Wij zijn de best of the rest, dus we willen voor McLaren blijven. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben met hoe Carlos zich gedraagt, met hoe hij rijdt", vervolgde hij. "Hij bewijst echt zijn waarde. Charles maakte een fout omdat hij overdreef - hij was te agressief. Sainz daarentegen kon het heel goed managen", aldus Binotto na de kwalificatie.

Hij vervolgt: "We wisten dat het met de zachte band moeilijk zou kunnen zijn, maar hij zette een goede ronde neer. Het hebben van een tweede coureur die in staat is om zich in situaties als deze voor zijn teamgenoot te plaatsen, is een grote waarde voor Ferrari", zei Binotto.

Ondanks dat de strekking van Binotto's woorden lovend is zou het misschien toch een aardig idee zijn voor Carlos Sainz om eens een telefoontje te plegen met Rubens Barrichello. Wellicht kan Rubinho wat zinvolle adviezen geven, aangezien hij als geen ander weet hoe het voelt om als nummer twee gezien te worden binnen het illustere Ferrari-team uit Maranello.