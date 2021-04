Russell: "Ik nam te veel risico in gevecht met een soort van teamgenoot"

Williams-coureur George Russell heeft zijn aandeel in de crash met Mercedes-collega Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola nogmaals geaccepteerd. Na het incident kwam de stoom uit zijn oren en ging hij boos verhaal halen bij Bottas. In de interviews na afloop was de woede nog niet bekoeld en schoof Russell de schuld in niet mis te verstane bewoording in de schoenen van Bottas.

Een dag later kwam de Brit met excuses en nu in de aanloop naar de Portugese Grand Prix gaat hij wederom door het stof. Russell deelde aan Channel 4 mede: "Ik heb er veel van geleerd. Als coureur is een van de basisprincipes dat je niet crasht met een teamgenoot. Valtteri zit in een andere auto, maar ik word gesteund door Mercedes en zit dankzij Mercedes in deze positie. Valtteri en ook Lewis Hamilton zijn soort van teamgenoten. Daar had ik in het heetst van de strijd te weinig aandacht voor."

De Williams-coureur baalt nog het meest van zijn reactie en harde woorden aan het adres van Bottas. "De stewards beoordeelden het als race-incident, het was onfortuinlijk. Maar ik was teleurgesteld in hoe ik reageerde. Ik voelde me niet mezelf. Ik ging tegen mijn eigen instinct in door niet bij een ongeluk weg te lopen. Ik wilde mijn emoties tonen en de emoties gierden door mijn lijf na een crash bij meer dan 300 kilometer per uur. Dus er gingen heel veel dingen door mijn hoofd."

Hij is echter niet van plan om zijn sportieve aanpak te wijzigen. "Het verandert niks aan de manier waarop ik met anderen race. Als ik een mogelijkheid of gat zie om iemand te passeren, dan ga ik ervoor. Maar ik heb wel geleerd dat ik de dingen beter af moet handelen. Het is zaak om het totaalplaatje in ogenschouw te nemen en niet overhaast conclusies te trekken zoals ik die zondag deed. Daarom heb ik ook mijn verontschuldigingen aangeboden voor de mensen die ik met mijn acties na de race heb teleurgesteld."