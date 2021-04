Mick Schumacher en Nikita Mazepin, twee tegenpolen bij Haas F1 Team

Haas F1 Team is dit seizoen aangevangen met een onervaren line-up, bestaande uit twee debutanten. Mick Schumacher veroverde vorig jaar de Formule 2-titel en kwam mede met dank aan zijn plek in het opleidingsprogramma van Ferrari bij de Amerikaanse renstal terecht. Nikita Mazepin eindigde in 2020 als vijfde in het voorportaal van de Formule 1 en dankt zijn stoeltje bij Haas F1 voor een groot deel aan de diepe zakken van vader Dmitry.

Schumacher en Mazepin zijn in weinig hetzelfde, bekent Haas F1-teambaas Günther Steiner tegenover Auto Motor und Sport. Schumacher gaat bedachtzaam en voorzichtig te werk, terwijl Mazepin in de eerste twee Grand Prix-weekenden van 2021 vooral opviel door onbesuisde acties en de vele momenten waarbij hij naast de baan geraakte. De jonge Rus is ongeduldiger dan zijn Duitse stalgenoot, de twee zijn tegenpolen.

Steiner verklaarde over Mazepin: "Een coureur moet altijd de limiet opzoeken zonder er overheen te gaan. Maar hoe kun je de limiet opzoeken als je niet weet waar de limiet ligt? Ik vertel onze jonge coureurs altijd dat ze in de tiende race zullen beseffen hoe weinig ze bij de eerste race wisten. Op het moment zelf denken ze namelijk alles al te weten. Pas later realiseren ze zich hoe veel ze nog te leren hadden. We moeten geduldig zijn. Nikita wil laten zien wat hij in zijn mars heeft en is daardoor wat ongeduldig. En dan gebeurt er wel eens wat."

Hoe anders is Schumacher, die eerder bedeesd dan uitbundig is. "Mick kan veeleisend zijn wanneer hij dat wil. Maar hij is altijd correct en vriendelijk. Hij weet heel goed wat hij wil. Hij is gewoon wat voorzichtiger in zijn benadering. Nikita is anders, maar beiden komen uit een ander milieu en zijn verschillend opgevoed. Dat wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Het is aan ons om met uiteenlopende karakters om te gaan. Wij willen geen marionetten hier, we hebben persoonlijkheden nodig en ik kan dat aan. Er is geen goed of fout en ik heb geen voorkeur voor de een boven de ander", aldus Steiner.