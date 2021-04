Günther Steiner: "De toekomst van Haas F1 Team is veiliggesteld"

Günther Steiner bestrijdt dat het Formule 1-project van Gene Haas op zijn laatste benen loopt. Haas F1 Team debuteerde in 2016 en scoorde tot en met 2019 regelmatig punten, maar vorig jaar is het verval ingetreden. Slechts drie schamele puntjes sprokkelden routiniers Romain Grosjean en Kevin Magnussen, die deze winter zijn ingeruild voor twee debutanten.

Gezien het gebrek aan ervaring bij Mick Schumacher en Nikita Mazepin en het feit dat Haas F1 Team al gestopt is met de ontwikkeling van de VF-21, valt van de Amerikaanse renstal dit seizoen weinig te verwachten. Dat weet Steiner zelf ook, maar dat betekent niet dat het team op sterven na dood is. Haas F1 Team zal ook de komende jaren onderdeel uitmaken van het Formule 1-veld.

Steiner deelde aan de Australian GP-podcast mede: "Onze toekomst is veiliggesteld, dat kan ik volgens mij wel zeggen. We zijn in orde. Meneer Gene Haas heeft zich voor langere termijn aan de Formule 1 verbonden en onze financiën zijn op orde. We hebben een manier gevonden om die horde te nemen, daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee."

"We hebben personeel van Ferrari erbij gekregen, gedetacheerd. De detachering is overigens wel voor de langere termijn. Dat geeft me vertrouwen. Als we hetzelfde zouden doen als vorig jaar, hoe zou dat vertrouwen kunnen geven? We hebben veel veranderd en het team omgebouwd. Het personeel dat Ferrari aan ons uitgeleend heeft, is al werkzaam. We zijn in december begonnen met het ombouwen van de organisatie en in januari zijn we weer aan de slag gegaan, dat is waar ik mijn vertrouwen vandaan haal", aldus Steiner.

Over de uitzichtloze situatie van Haas F1 Team voor het huidige seizoen zegt hij: "Natuurlijk zullen er momenten komen waarbij we terneergeslagen zullen zijn. Met een vijftiende of zestiende plaats beleef ik geen leuke zondagavond, kan ik je vertellen. Maar we moeten gefocust blijven en blijven geloven in het team en onszelf. Het is nog maar tien maanden te gaan…"