George Russell gelooft dat Nyck de Vries ooit een overstap naar F1 zou kunnen maken

Williams-coureur George Russell is van mening dat Nyck de Vries ooit een overstap naar de Formule 1 zou kunnen maken, gezien zijn recentelijk sterke prestaties in de Formule E. De Nederlander won gisteren de Valencia E-Prix en leidt momenteel het kampioenschap met twee zeges uit vijf races.

Nyck de Vries zijn sterke noemenswaardige prestaties begonnen in 2018, waar hij vierde werd in een enorm competitief Formule 2-veld met Alexander Albon, George Russell en Lando Norris. Daar waar deze drie coureurs door konden stromen naar de Formule 1, bleef de Vries achter met een onduidelijk toekomstbeeld aangezien hij ook uit het McLaren junior-programma werd gezet. Echter, het jaar daarna wist hij het Formule 2-kampioenschap te winnen.

Russell kent Nyck de Vries al erg lang. Naast het feit dat Russell een relatie had met het zusje van Nyck de Vries, waren de twee heren al sinds lange tijd beste vrienden toen ze tien jaar geleden samen in karts raceten. "We waren vrienden toen. In 2011 was hij mijn beste vriend in de paddock", zo vertelde Russell aan RacingNews365. "Hij reed in KF1, ik in KF3 en hij was extreem dominant."

"Maar juist die dominantie is hem misschien gaan tegenwerken toen hij eenmaal in racewagens ging zitten", zo vertelt Russell verder. "Want hij heeft voorheen nog nooit tegenslagen hoeven meemaken."

"Hij heeft absoluut de snelheid om een geweldige racer te zijn. Ik zou dan ook niet verrast zijn als hij zijn weg in de Formule 1 vindt in de niet heel verre toekomst. Hij heeft zichzelf meer dan bewezen in de Formule E, en heeft daar tot nu toe altijd voor de wereldtitel gestreden", zo concludeert Russell.