Russell komt deels tot inkeer: "Waarschijnlijk deed Bottas niks fout"

De woede van Williams-coureur George Russell over zijn aanrijding met Mercedes-rijder Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna is bekoeld. De jonge Brit was in eerste instantie witheet en haalde ook in interviews fel uit naar zijn Finse collega. Hij heeft nu echter in alle rust nog eens naar de herhalingen gekeken en is daarbij tot andere inzichten gekomen.

De schuldvraag is toch minder makkelijk te beantwoorden dan hij in eerste instantie dacht. Russell: "Als je alles terugkijkt en in slow-motion en vanuit verschillende camerastandpunten het incident beschouwt, dan ziet het er heel anders uit dan hoe ik het beleefd heb. Het verschilt ook per camera, bij de ene camera denk je een bepaalde mening te vormen terwijl een andere camera die mening dan weer onderuit haalt."

Hij is deels tot inkeer gekomen. "Waarschijnlijk heeft Valtteri niks fout gedaan", vervolgt Russell. "Ik was vooral gefrustreerd over de snelheid van het ongeluk. Ik ben nooit eerder aan het einde van een recht stuk gecrasht waarbij we allebei volgas gingen. En we kennen allemaal de gevaren van de autosport. Ik had in elke situatie zo gereageerd, omdat ik het een onnodig en te voorkomen ongeluk vind."

Russell is van mening dat Bottas wel degelijk iets aan te rekenen valt. "Reglementair heeft Valtteri misschien niets misdaan, maar je moet ook de omstandigheden in ogenschouw nemen en je verantwoordelijkheid pakken. Dit soort dingen kun je doen als alles normaal en droog is, maar je kunt niet een andere auto op een vochtig gedeelte richting het gras dwingen bij meer dan 300 kilometer per uur. Het risico op een ongeluk was groot. Daarom was ik zo teleurgesteld. Ik vind het een gebrek aan respect. Niet richting mij, maar richting deze auto's."