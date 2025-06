Sky-commentator waarschuwt Norris: "Zo win je geen wereldtitel"

Lando Norris zorgde afgelopen weekend voor de nodige chaos in de Grand Prix van Canada. In de slotfase reed hij tegen zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan, waardoor hij uitviel. Martin Brundle stelt dat Norris snel iets moet veranderen, omdat hij anders geen wereldkampioen gaat worden.

Het onvermijdelijke gebeurde afgelopen weekend. Op het Circuit Gilles Villeneuve jaagde Norris op zijn McLaren-teamgenoot, en dat liep uit op een fikse crash. Norris probeerde Piastri op het rechte stuk in te halen door in een niet bestaand gat te duiken. Dit zorgde ervoor dat Norris de pitmuur ramde en uitviel.

Het was voor weinig mensen een verrassing dat het misging. Norris en Piastri mogen van McLaren vechten, en ze willen hun coureurs geen belemmeringen opleggen. Voor het eerst ging het nu echt fout, en Norris was het grootste slachtoffer.

Beter presteren

Oud-coureur Martin Brundle bekeek het moment vanuit zijn positie als commentator. Bij zijn werkgever Sky Sports geeft Brundle zijn mening: "Lando zal geen wereldtitel winnen, tenzij hij dit soort weekenden kan voorkomen. Zo simpel is het."

"Hij zal vrijwel altijd zijn beste vorm moeten laten zien, net als Max Verstappen dat nu doet. Oscar is veel beter in zijn prestaties, week in, week uit, en hij presteert ook veel constanter."

Maakt Norris nog kans op de titel?

Brundle vindt het vreemd dat Norris soms door het ijs zakt: "Ik vind het echt verwarrend dat die twee verschillende manieren van presteren zo anders zijn. Hij moet vaker proberen om de ene vorm te parkeren en de andere meer te laten zien, maar er is wel nog een lange weg te gaan."

Brundle stelt dan ook dat Norris nog kans maakt op de wereldtitel: "Dit betekent niet dat hij uit de titelstrijd ligt. Maar als je kijkt naar het verschil in punten tussen de voorsprong waarmee hij Melbourne verliet en wat hij nu heeft, dan is dat ineens een draai van 45 punten."