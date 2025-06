Zelfverzekerde Horner heeft geen spijt van protest tegen Russell

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend voor de nodige chaos na afloop van de Grand Prix van Canada. Ze dienden een protest in tegen George Russell, maar de stewards wezen dat af. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft geen spijt van de actie van zijn team.

Uren na afloop van de Grand Prix van Canada besloot Red Bull een protest in te dienen tegen racewinnaar George Russell. Ze vonden dat de Brit zich niet aan de regels had gehouden achter de Safety Car, en ze waren ook van mening dat hij onsportief rijgedrag had vertoond. Als Russell een tijdstraf zou krijgen, zou Max Verstappen de zege op zijn naam krijgen.

Verstappen en Russell moesten ze melden bij de stewards, en Red Bull probeerde aan te tonen dat de Brit de fout in was gegaan. De stewards namen de tijd om tot een beslissing te komen, en uiteindelijk wezen ze het protest af. De zege bleef hierdoor op naam staan van Russell.

Geen spijt

Red Bull-teambaas Christian Horner staat nog steeds achter zijn beslissing. Tijdens de première van de F1-film in New York kreeg hij van Sky Sports de vraag of hij spijt had: "Zeker niet. Ik bedoel, het is het recht van een team om dit te doen."

"We zagen iets waarvan wij dachten dat het niet de bedoeling was. En je hebt de mogelijkheid om het naar de stewards te brengen. Dat is wat wij besloten te doen. Dus we hebben er zeker geen spijt van."

Vertrouwen in de titel

Horner straalde zelfvertrouwen uit, en hij gelooft ook nog in de titelkansen van Verstappen: "We zijn nog niet eens op de helft van het seizoen. We hadden een goed weekend in Barcelona, en we wonnen in Imola een paar races geleden. Afgelopen zondag bewees dat alles kan gebeuren. Je moet er dus bij blijven."

"Het is een heel erg lang kampioenschap. We geven niet op, je blijft doorvechten tot het eind. Als er één persoon is die dat zeker gaat doen, dan is dat zeker Max."