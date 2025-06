Russell jubelt na waanzinnige zege: "Dit voelt geweldig!"

George Russell heeft zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Britse Mercedes-coureur reed een geweldige race in Canada en hield Max Verstappen goed achter zich. Russell was na afloop supertrots op zijn resultaat.

De Brit startte de Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve op de pole position. Hij kwam goed weg bij de start, en wist Verstappen achter zich te houden. Russell hield daarna het hoofd koel toen Verstappen hem een paar keer probeerde aan te vallen. Na de pitstops kwam de leiding weer in zijn handen te liggen, en na het McLaren-incident kwam zijn zege niet meer in gevaar.

Geweldig gevoel

Vol vreugde sprong hij na afloop van de race zijn monteurs in de armen. Met een trotse blik in zijn ogen meldde Russell zich bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het voelt geweldig om weer op het bovenste treetje van het podium te staan."

"De laatste keer dan we dit voor elkaar kregen was in Las Vegas. Ik heb het gevoel dat we vorig jaar de zege verloren, en de overwinning van vandaag kwam waarschijnlijk door dat geweldige polerondje van gisteren. Ik ben natuurlijk ook heel erg blij om Kimi op het podium te zien!"

Prachtige prestatie van Mercedes

Of de podiumplaats van Antonelli blijft staan, is de vraag. Hij behoort tot een groepje coureurs dat zich bij de stewards moet melden vanwege een overtreding onder de Safety Car. Wat er precies gebeurde, is onduidelijk. Vooralsnog lijkt het erop dat de dubbele podiumscore blijft staan voor Mercedes.

Straf of niet, Russell is heel erg trots op de prestatie van zijn team. "Dit is echt een geweldige dag voor ons team. Ik wil iedereen op de fabriek bedanken voor het harde werk dat ze hebben geleverd waardoor wij om de podiumplekken kunnen vechten. Dit voelt echt zo goed!"