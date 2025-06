Antonelli schrijft geschiedenis en treedt in de voetsporen van Verstappen

Andrea Kimi Antonelli pakte afgelopen weekend in de Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplaats uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. Het was een prachtig moment voor de Italiaan, en hij schreef direct geschiedenis. Slechts twee coureurs waren jonger toen ze voor het eerst op het podium stonden.

Antonelli maakt veel indruk in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De 18-jarige Mercedes-coureur pakte in Miami al een prachtige sprintpole, maar dat leverde hem geen punten of een prijs op. In Canada reed hij afgelopen weekend een prachtige race op het Circuit Gilles Villeneuve.

Antonelli pakte bij de start van de Grand Prix direct de derde plaats af van McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër bleef daarna de druk opvoeren, maar nadat hij clashte met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris was de eerste podiumplaats van Antonelli in de Formule 1 een feit.

Derde tiener op het podium

De Italiaanse Mercedes-coureur schreef direct geschiedenis, want slechts twee coureurs waren jonger toen ze voor het eerst op het podium stonden. Het record staat nog altijd op naam van Max Verstappen die in 2016 de Spaanse Grand Prix won toen hij 18 jaar, 7 maanden en 15 dagen oud was. Lance Stroll was in 2017 18 jaar, 7 maanden en 27 dagen toen hij op het podium stond in Azerbeidzjan.

Geschiedenis schrijven

Antonelli was afgelopen zondag 18 jaar, 9 maanden en 21 dagen oud toen hij het podium mocht beklimmen. Na Verstappen en Stroll is hij de derde tiener in de geschiedenis van de Formule 1 die naar het podium mocht gaan. De Italiaan schreef daarmee dus geschiedenis, en hij liet zijn landgenoten voor het eerst in lange tijd weer juichen.

Antonelli was namelijk de eerste Italiaan die het podium mocht beklimmen sinds 2009. Toen kwam Jarno Trulli in zijn Toyota als derde over de streep in de Grand Prix van Japan. Antonelli was toen nog maar drie jaar oud.