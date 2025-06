George Russell spreekt steun uit voor geschorste FIA-steward

Autosportfederatie FIA nam eerder dit weekend een ingrijpend besluit. Ze besloten steward Derek Warwick voor de rest van het weekend te schorsen, omdat hij zich had uitgesproken bij een gokplatform. George Russell heeft hier een duidelijke mening over.

De ervaren Warwick zorgde afgelopen week voor de nodige verbazing. Hij sprak zich bij een gokplatform uit over de Formule 1, en gaf onder meer zijn mening over de straf van Max Verstappen en de situatie van Lewis Hamilton. Dit was opvallend, want Johnny Herbert werd begin dit jaar ontslagen door de FIA vanwege soortgelijke acties.

Herbert werd ontslagen, omdat de FIA dit onverenigbaar vond. Warwick heeft volgens de FIA zijn excuses aangeboden, en zal weer terugkeren als steward bij de Grand Prix van Oostenrijk.

'Hij heeft niemand beledigd'

Na afloop van de kwalificatie werd Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell naar de schorsing van Warwick gevraagd. Tijdens de persconferentie was hij duidelijk: "Weet je, we staan er allemaal voor open om onze eigen mening te hebben."

"Ik denk dat wat Derek zei, niet echt iemand heeft beledigd. Daarom zien we hem ook gewoon weer terug. Ik denk dat tegenwoordig elk woord dat je zegt, nauwkeurig wordt bekeken. Dat is gewoon de aard van het spel waarin we ons begeven."

Stewards zijn vrijwilligers

Russell toont ook begrip voor het feit dat Warwick deze uitspraken heeft gedaan: "We moeten ook niet vergeten dat de stewards gewoon vrijwilligers zijn. Ze verdienen geen geld met het zijn van een steward. Ze hebben ook gewoon een leven buiten de Formule 1."

"We spreken allemaal met de media die rondlopen in de paddock. Dus ja, als het meer was geweest dan een tijdelijke schorsing, denk ik dat het allemaal een beetje overdreven zou zijn geweest. Dus ja."

De FIA verving Warwick dit weekend door Enrique Bernoldi, die vanuit Zwitserland zijn werkzaamheden zal uitvoeren.