George Russell durft niet niet te dromen van de wereldtitel

George Russell schreef afgelopen weekend op sterke wijze de Grand Prix van Canada op zijn naam. In het wereldkampioenschap is hij dichter bij de top drie gekomen, maar Russell wil nog niet denken aan een eventuele titelstrijd. Tegelijkertijd wil hij niets uitsluiten.

Russell kende een ijzersterke race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij behield de leiding bij de start van de Grand Prix, en sloeg daarna de eerste aanvalletjes van Max Verstappen af. De Britse Mercedes-coureur hield daarna het hoofd koel en wist de koppositie weer in handen te krijgen na de pitstops. Hij gaf deze plek niet meer uit handen en wist zijn eerste Grand Prix van het seizoen te winnen.

Kleine verschillen

Russell staat door zijn zege op 136 WK-punten, wat goed is voor een vierde plaats in het wereldkampioenschap. De Britse coureur staat vlak achter Max Verstappen, die derde staat met 155 WK-punten. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris voeren de titelstrijd aan met 198 en 176 punten. Voor Russell liggen er dus nog wel kansen.

Realistisch blijven

Russell stelde eerder dat hij klaar is voor een titelstrijd. Tijdens de persconferentie na de race kreeg Russell de vraag of hij nu mee doet om de titel: "Om eerlijk te zijn, ik begrijp niet waarom Max en ik zo dicht bij die twee staan, want ze hebben overduidelijk de dominante auto. Ik denk dat wij twee heel consistent zijn geweest en dat we elke week het maximale uit onze pakketten weten te halen."

Hoop doet leven

De McLarens crashten in Canada, maar Russell denkt niet dat dit elk weekend gaat gebeuren: "Ik kan me niet voorstellen dat ze punten blijven weggooien op deze manier. Natuurlijk hopen we dat dat wel gaat gebeuren, maar ik denk niet dat wij op basis van pure snelheid mee kunnen doen om de titel, zoals Lando vorig jaar deed. We staan er alleen als we verdergaan zoals vandaag, of als er dit soort incidenten zijn."