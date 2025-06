Het team van Red Bull Racing is in protest gegaan tegen de uitslag van de Grand Prix van Canada. De renstal heeft een protest aangetekend over het moment met George Russell, dit zorgt ervoor dat de zege van de Brit op losse schroeven staat.

Russell schreef vandaag de Grand Prix van Canada op zijn naam. De Britse Mercedes-coureur drukte onder de Safety Car echter had op zijn rem, waardoor Verstappen hem kortstondig inhaalde. Verstappen wilde hier geen groot punt van maken, maar Red Bull denkt daar blijkbaar anders over. Ze gaan nu protest, wat de uitslag op zijn kop kan zetten.

Remactie achter de Safety Car

In de slotfase van de Grand Prix van Canada raakten McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar. Dit resulteerde in een uitvalbeurt van Norris, en veel brokstukken op de baan. De wedstrijdleiding stuurde de Safety Car de baan op, maar deze reed zeer langzaam. Hierdoor wisten de coureurs niet helemaal wat ze moesten doen.

Russell leek de Safety Car te willen attenderen op zijn lage snelheid. Dit had geen effect, waarna hij hard op de rem trapte. Verstappen haalde hem hierdoor per ongeluk in, en dat zorgde voor de nodige verwarring. Russells vreemde remactie werd echter niet onderzocht door de stewards, en dat was opvallend.

Toch naar de stewards

Bij Red Bull leken ze daar echter niets mee te doen. Uren na de race zijn ze toch naar de stewards gestapt, en dat zorgt voor de nodige verwarring. Verstappen gaf eerder immers aan dat hij een onderzoek niet nodig vond. Red Bull zal bij de stewards nu eerst nieuw bewijs moeten leveren, als ze dat kunnen doen wordt er direct een onderzoek geopend naar Russell en zal er een beslissing worden genomen over het moment.

Wat er nu gaat gebeuren, is niet duidelijk. De zege voor Russell staat nu voor even op losse schroeven.