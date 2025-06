"Bewijzen nieuwe beelden de onschuld van Max Verstappen?"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Spanje. Hij reed tegen George Russell aan en dat leverde hem een zware tijdstraf op. Nieuwe onboardbeelden van het incident leveren echter een andere kijk op het incident op.

Verstappen raakte afgelopen weekend flink gefrustreerd in Spanje. Na de herstart verloor hij een positie aan Charles Leclerc, en op zijn harde banden kon hij weinig uitrichten. Verstappen werd in de eerste bocht aangevallen door George Russell, waarna hij wijd werd geduwd. Verstappen werd vervolgens door Red Bull gevraagd om zijn positie terug te geven aan Russell.

De Nederlander reageerde furieus, en stelde dat dit niet nodig was. Verstappen leek de positie vervolgens terug te geven, maar toen Russell zijn Mercedes naast de Red Bull drukte, ging het mis. Verstappen leek Russell te rammen en dat leverde hem een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op. Verstappen staat hierdoor op de rand van een schorsing.

Andere blik

Na afloop van de race waren er weinig goede onboardbeelden van het incident beschikbaar. Nu zijn er toch nieuwe beelden vanuit het perspectief van Verstappen opgedoken. Het werpt een heel andere blik op de zaak, want Verstappen lijkt niet in te sturen op de Mercedes.

Wat gebeurde er precies?

Op de beelden is te zien hoe Verstappen in zijn spiegels kijkt waar Russell is, snelheid mindert en daarna ruimte lijkt te maken. In de bocht raken de twee elkaar, maar Verstappen lijkt op geen enkel moment richting de Mercedes te sturen. Sterker nog, op het moment dat de twee elkaar raken stuurt de Nederlander naar links.

Straf staat vast

Het blijft echter een feit dat de twee coureurs elkaar raakten, en alle betrokkenen geven aan dat op de telemetrie te zien was dat Verstappen opeens weer op het gas ging. Verstappen ging zelf ook diep door het stof, en ook Helmut Marko was kritisch. De straf staat vast, en de discussie ging na afloop ook niet over of de straf terecht was of niet.

De nieuwe beelden zorgen in ieder geval voor flinke discussie op sociale media en zijn in onderstaand X-bericht te zien.