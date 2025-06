Wolff hekelt protest van Red Bull: "Kinderachtig en klein"

Het team van Red Bull Racing ging afgelopen weekend in protest tegen de zege van George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er klaar mee, en haalt hard uit. Hij vindt dat Red Bull zich zeer klein en kinderachtig opstelt.

Ruim twee uur na de Grand Prix van Canada besloot Red Bull in protest te gaan tegen racewinnaar Russell. Ze vonden dat hij de regels had overtreden tijdens de Safety Car-fase, en ze waren van mening dat hij zich onsportief had gedragen. Er werd gewezen naar zijn brake test achter de Safety Car, maar dat leverde geen onderzoek op.

De stewards namen het protest van Red Bull in behandeling en Russell en Max Verstappen moesten zich melden. De zaak werd urenlang onderzocht, maar het leverde geen straf voor Russell op. De stewards wezen het protest af en de uitslag bleef staan.

Kinderachtig

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu voor het eerst gereageerd op het protest van Red Bull. Bij de première van de F1-film in New York sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ten eerste, het duurde twee uur voordat Red Bull een protest aantekende, dat was hun werk. Weet je, eerlijk gezegd vind ik dit zo kinderachtig en klein."

"Ze hebben het al gedaan in Miami. Nu hebben ze twee protesten aangetekend. Ze hebben er eentje teruggetrokken, omdat het belachelijk was."

Gênante situatie

Wolff is er helemaal klaar mee, en haalt hard uit naar Red Bull: "Dan komen ze met vreemde regels aanzetten, wat ze al regels noemen. Ik denk dat de FIA er maar eens naar moet kijken, want dit was zo vergezocht dat het werd afgewezen."

"Weet je, je wint en je verliest op de baan. Dit was een eerlijke zege voor ons, net als zij er veel hebben gehad in het verleden. Dit is gewoon gênant."

Wolff vertrouwt Verstappen

Gevraagd of de stewards het protest eerder hadden moeten afwijzen, reageert Wolff fel: "Ze hadden al één protest ingetrokken, ze hebben er geen vervolg aan gegeven omdat het onzin was. Die tweede heeft vijf uur gekost, want ik weet niet eens waar je aan moet refereren als het gaat om onsportief gedrag."

"Waar ging dit allemaal over? Wie neemt dit besluit? Ik weet namelijk honderd procent zeker dat het niet Max is geweest. Hij is een racer. Hij zou nooit in protest gaan voor zo'n triviaal ding."