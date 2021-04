Het is over en uit voor Nicholas Latifi tijdens de Grand Prix van Imola. De coureur zag Williams-Nikita Mazepin niet en had een korte touché met de Rus. Hierdoor verloor hij de controle over zijn auto en belande in de bandenstapels.

Mick Schumacher probeerde zijn banden warm te houden, maar verloor de controle. De coureur verloor zijn voorvleugel, maar kon doorrijden naar de pits. Die is wel gesloten, dus moet de Duitser wachten tot die open is.