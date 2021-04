Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen kon zijn ogen niet openhouden tijdens de rode vlag in de derde vrije training. De Fin sliep zelfs in zijn auto tijdens de pauze in de derde vrije training.

De crash werd veroorzaakt door Williams-coureur Nicholas Latifi. Hij kwam in de bandenstapels en zorge voor een korte rode vlag-situatie. Kimi Raikkonen maakte gebruikt van het moment om even bij te slapen.