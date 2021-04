Danner: "Schumacher moet geduld hebben met Haas zonder plezier kwijt te raken"

Het is cruciaal dat Mick Schumacher dit jaar geduldig is, aangezien de jonge Duitser zijn eerste seizoen in de Formule 1 is begonnen bij het achterhoedeteam van Haas. Dat is het advies van voormalig coureur Christian Danner, die zei dat de regerend Formule 2-kampioen een geweldige prestatie neerzette in vergelijking met rookie teamgenoot Nikita Mazepin tijdens zijn debuut in Bahrein.

Danner vertelde motorsport-magazin.com dat de vroege spin van Schumacher zelfs begrijpelijk was. "De auto is niet zo gemakkelijk te besturen", zei de 63-jarige Duitser. "Mick heeft het geweldig gedaan en goed gereden."

Danner zei echter dat het moeilijker zal zijn om die vorm voor heel 2021 te behouden. "Hij moet geduld hebben zonder het plezier van de Formule 1 te verliezen", zei hij over Schumacher, de 22-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher.

"Want als hij vanaf het midden van het seizoen nog steeds de laatste of de op een na laatste op de grid staat, kan het gebeuren dat hij het niet meer zo leuk vindt. Je moet mentaal sterk zijn, want het dagelijkse leven haalt je snel in. Je moet je voorstellen dat F1-coureurs elke minuut van hun leven investeren, elke gedachte, elke milliseconde aan energie die je ter beschikking staat. Op een gegeven moment komt er een moment waarop je daar erkenning voor wilt krijgen. Maar dat is alleen mogelijk door succes", voegde Danner eraan toe.

Daarom adviseert Danner Schumacher: "Rijd niet harder dan de auto toelaat. Het enige wat je kunt doen is proberen het beste uit de situatie te halen."