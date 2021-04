Williams en Alfa Romeo gooien voor dit seizoen handdoek in de ring

Nog twee kleinere F1-teams hebben zich bij Haas aangesloten en verklaarden dat hun volledige focus dit jaar ligt op het ontwerpen en produceren van de F1-wagens van 2022, met geheel nieuwe technische regels. Niet alleen Haas maar ook Williams en Alfa Romeo gooien de handdoek in de ring.

Williams CEO Jost Capito legt uit: "Dit seizoen is een overgangsseizoen. We zijn volledig gefocust op de auto van 2022, want er is bijna niets dat we kunnen doen met de auto uit 2021. We zullen vechten tijdens het seizoen, we zullen aanvallen, maar we weten dat onze mogelijkheden beperkt zijn."

Onvoldoende middelen

Het is een soortgelijk verhaal bij Alfa Romeo, waarbij technisch directeur Jan Monchaux onthult dat de beslissing om over te schakelen naar 2022 al is genomen. Hij vertelde aan Auto Motor und Sport: "De updates die we naar Imola brengen zijn twee of drie weken geleden voltooid. De ontwerpafdeling gaat zich nu richten op het project voor 2022."

Hij zei dat het in Zwitserland gevestigde team, dat toen racete als Sauber, sinds de laatste grote regelwijziging in 2017 worstelt met onvoldoende middelen om het nieuwe project goed te starten. "De auto liep vier en een half, vijf seconden achter op iedereen en daar hebben we nog steeds last van. Als je volgens deze regels met zo'n handicap begint, is het voorbij. Dat haal je niet nog een keer in."

"Het is dus uitermate belangrijk voor ons dat de eerste auto met deze nieuwe regels klopt. Dan zullen we niet langer een enorme handicap hebben waar we constant mee worstelen om niet de laatste te zijn en de rode lantaarn te dragen."