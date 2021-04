George Russell schakelde psycholoog in om teleurstelling te verwerken

Williams-coureur George Russell is deze winter te rade gegaan bij een psycholoog. Dat heeft hij aan de Britse krant The i laten weten. Door openlijk toe te geven en te spreken over het feit dat hij mentale hulp heeft gezocht probeert hij het taboe dat daarop heerst te doorbreken. Volgens Russell heeft het hem enorm geholpen in zijn ontwikkeling als coureur.

Belangrijke drijfveer om een psycholoog in te schakelen was de Grand Prix van Sakhir van afgelopen seizoen, waar Russell bij Mercedes mocht opdraven als vervanger van de zieke Lewis Hamilton. De 23-jarige Brit had tot dat moment nog nooit punten gescoord, maar tijdens die tweede race in Bahrein kwam hij heel dicht bij een sensationele zege. Blunders van het team bij de pitstops en een late lekke band gooiden roet in het eten, maar Russell had zijn visitekaartje afgegeven.

Dat hij zijn sterke optreden niet kon bekronen met meer dan een negende plaats was even slikken. Russell: "Maar als ik races en kampioenschappen wil winnen, kan ik niet te lang in teleurstellingen blijven hangen. Ik kwalificeerde me als tweede voor die Grand Prix en was teleurgesteld. Terwijl daarvoor een twaalfde plaats mijn beste startplek was geweest en daar was ik dolblij mee. Het leerde me de les dat strijden om overwinningen en titels veel zwaarder zal zijn dan wat ik in de achterhoede te verduren heb gehad. Die ervaringen zijn een geluk bij een ongeluk, over tien tot vijftien jaar kan ik hierop terugkijken en concluderen dat ik er niets van had willen missen."

Deze wijsheid kreeg hij mee van een psycholoog. "Praten met je familie en vrienden is allemaal leuk en aardig, maar het is voor mij heel belangrijk geweest om professionele hulp in te schakelen. Dat gevoel begint steeds meer te overheersen bij mij, ik heb geleerd om mijn moeilijke momenten met de juiste persoon te bespreken. Dat stelt me in staat om sterker, fitter en gezonder dan ooit terug te keren en daardoor ook beter te presteren", aldus Russell.

Hij is zich bewust van het stigma dat mentale hulp omringt. Russell: "Veel mensen, mannen vooral, beschouwen psychologie als een zwakte, maar dat is absoluut niet het geval. Je geest is het meest krachtige gereedschap in je lichaam. Ik behoorde nooit tot de mensen die het nut van mentale gezondheid bagatelliseerde en vond dat je alleen mentaal sterk of mentaal zwak kunt zijn, of dat je bij een moeilijk moment maar moest doorbijten en doorgaan."