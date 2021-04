Drie prominente leden van het F1-circus hebben de onder vuur liggende Nikita Mazepin verdedigd. Na een zeer slechte wintertest en verschrikkelijk slechte prestatie tijdens de openingsrace in Bahrein, lachen velen nu openlijk om de benarde situatie van de Russische rookie.

Gevaar voor Schumacher

Ralf Schumacher waarschuwde zijn neef Mick echter niet zelfgenoegzaam te worden over de aanwezigheid van de 22-jarige Mazepin. "Controle krijgen over iemand als Nikita Mazepin is niet zo eenvoudig", zei voormalig coureur Schumacher, de oom van Mick Schumacher, tegen Sport1. "Mazepin heeft geen grenzen en zal een gevaar voor Mick zijn."

Voormalig adviseur van Kevin Magnussen, Jesper Carlsen, werkt ondertussen samen met Mazepin bij Haas, en de Deen noemt zijn nieuwe Russische collega eigenlijk een hele goede vent.

"Hij is ook een snelle coureur", vertelde Carlsen aan de krant BT, eraan toevoegend dat als de sponsoren van Mazepin niet over de brug waren gekomen, Haas failliet zou zijn gegaan. "Ik denk niet dat het team het zou hebben overleefd. In zekere zin ben ik blij dat Kevin dit jaar niet in een van de auto's zit, want het is duidelijk dat ze nu alleen gokken op een comeback in op 2022."

Norris maakt vergelijking

Ten slotte verdedigde McLaren-coureur Lando Norris zijn collega Mazepin tegenover de haters op zijn Twitch-kanaal, erop wijzend dat Mick Schumacher ook in Bahrein ook spinde.

"Ga je Mick ook gaan haten omdat hij net als Mazepin rondspinde in de eerste ronde?"