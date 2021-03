Snelste raceronden Bahrein: Valtteri Bottas pakt extra punt

Mercedes-coureur Valtteri Bottas snoepte in de laatste ronde van de Grand Prix van Bahrein het extra punt voor de snelste raceronde af van Red Bull Racing-rijder Max Verstappen. De Fin reed in niemandsland op een derde plek en kon zich daardoor veroorloven om in de slotfase een extra stop te maken om verse banden te laten monteren. Daar profiteerde hij optimaal van met de eerste DHL Fastest Lap Award van 2021 tot gevolg.

