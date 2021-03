Williams over verschil tussen coureurs: "Latifi kon door gele vlag niet Q2 halen"

Williams hoopte met de geüpgraded bolide beter te kunnen presteren in het 2021-seizoen. Vorig seizoen toonde George Russell al eens dat een Q2 wel mogelijk was, maar het team kwam vaak niet verder dan Q1. Tijdens de eerste kwalificatiesessie van het seizoen, was het voor een auto al klaar, de andere haalde Q2 wel.

George Russell wist zijn teamgenoot weer uit te schakelen in de kwalificatie, de coureur is nog nooit in zijn Formule 1-carriere verslaan tijdens de kwalificatie. Russell wist ook deze keer zijn teamgenoot te verslaan. Hij mag vandaag vanaf P15 starten, zijn teamgenoot Nicholas Latifi vanaf P17.

Dave Robson, de verantwoordelijke voor de auto’s van Williams, legt de tactiek van het team uit die ze gebruikten tijdens de kwalificatiesessies. "Om het meeste uit de Q1-sessie te halen, habben we ervoor gekozen om drie runs te rijden, zodat elke coureur een idee kon krijgen van de verschillende omstandigheden voordat ze de laatste run met vertrouwen aanvielen."

Het zijn niet de laatste plekken van de startgrid, die waren voor Haas. Het team was dus erg tevreden met het resultaat, vooral omdat er voor Latifi meer in zat. Hij moest zijn run zonder DRS voltooien, vanwege een gele vlag. "We hadden pech met de gele vlaggen aan het einde van Q1, met als gevolg dat Nicholas DRS niet kon gebruiken, maar George had er grotendeels geen last van."

"George reed een uitstekende ronde. Onze beslissing om drie keer te rijden in Q1 betekende dat we geen nieuwe soft-banden meer hadden, maar toch was het behalen van Q2 een uitstekend resultaat en we kunnen nu gaan racen met de Alfa Romeo's en mogelijk met Tsunoda. Nicky kon bij deze gelegenheid niet dezelfde prestatie als George halen, maar hij zal slechts twee plaatsen naar achter van start gaan."

Teamwork

Robson geeft een compliment aan heel het team. "De afgelopen weken in Bahrein waren intens en druk, maar het team heeft erg hard gewerkt en heeft als resultaat vandaag een verdienstelijk resultaat behaald, waarbij het een aantal fundamenteel snellere auto's overtrof. De toewijding van al degenen die sinds de test in Bahrein zijn geweest, evenals al degenen die vanuit het Verenigd Koninkrijk hebben gesteund, is uitstekend en getuigt van een geweldige teamgeest."