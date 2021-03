Williams koestert onafhankelijke status: "Willen geen B-team zijn"

Het team van Williams voelt er weinig voor om als B-team voor een van de fabrieksteams of topteams te gaan fungeren. De Britse renstal zou op die manier hun toekomst veilig kunnen stellen en hun competitiviteit op de korte termijn kunnen verbeteren, naar voorbeeld van Aston Martin met Mercedes of Alfa Romeo en Haas F1 met Ferrari.

Williams past daarvoor. Directeur Jost Capito: "Onze doelstelling is om onafhankelijk te blijven en niet gekocht te worden door een ander team of een fabrikant. Williams is altijd onafhankelijk geweest. In onze ogen heeft een B-team weinig tot niets in te brengen. Wij willen dan ook geen B-team zijn, wij willen een A-team zijn. Racen vormt de kern van ons bestaan. Dat moet zo blijven en we willen niet overgeleverd zijn aan de grillen van bijvoorbeeld een autofabrikant."

De Britse renstal is sinds de zomer van vorig jaar in handen van investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Capito vindt dat er sindsdien goede stappen zijn gezet. "Aan de infrastructuur is veel gedaan sinds Dorilton de scepter zwaait. Daar is veel in geïnvesteerd. We beschikken bijvoorbeeld over fantastische nieuwe machines in de fabriek, zoals voor 3D-printing. De hardware, software en IT-structuur zijn onder handen genomen."

"Er is echt veel gedaan. We hebben een geweldige windtunnel. We hebben niet alles, maar wel een hoop om een betere positie op de grid te bemachtigen. Het is alleen geen kwestie van een schakelaar omzetten en je bent er, je moet alles goed implementeren en kalibreren voordat je er de vruchten van plukt. Daarom was het zo belangrijk dat we er eind vorig jaar al mee begonnen zijn, dan staat alles goed afgesteld om in 2022 grote stappen te zetten."