Man van Claire Williams hekelt nieuwste seizoen 'Drive to Survive'

Marc Harris, de echtgenoot van Claire Williams, heeft zich op social media geroerd over het nieuwste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. De makers van de serie bieden een kijkje achter de schermen in de koningsklasse van de autosport, maar in de derde jaargang hebben ze iets over het hoofd gezien. Er is geen aflevering waarbij Williams centraal staat. Bijzonder, aangezien de Williams-familie zich vorig jaar genoodzaakt zag de renstal te verkopen aan Dorilton Capital.

Dat was toch wel een aflevering waard geweest, zou je denken. Het steekt Harris dat er geen enkele aandacht aan is besteed in het derde seizoen van Drive to Survive. "Het is onmogelijk om mijn frustratie en woede over het nieuwste seizoen van Drive to Survive onder stoelen of banken te schuiven. Deze serie is bedoeld om de fans dichter bij de sport te brengen, inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt in de Formule 1 en de verhalen van een seizoen te vertellen."

De overname van het team van Williams door een investeringsmaatschappij had absoluut een plekje in het nieuwe seizoen van de serie verdiend, betoogt Harris. "Het is lastig voor te stellen dat er belangrijkere verhalen waren, afgezien van de coronapandemie, dan de verkoop van een van de meest historische, succesvolle en gekoesterde teams uit de geschiedenis van de Formule 1. Na vijftig jaar en zestien wereldtitels verlaten Frank Williams en zijn familie de sport en ze worden nauwelijks genoemd. Wat een schande, een totaal gebrek aan respect voor Frank, Claire en het team!"

Harris is keihard in zijn oordeel. Hij vervolgt: "Ze hebben een mogelijkheid laten liggen om het verhaal te vertellen van hoe hard de sport is, hoe lastig het is om te overleven en welke offers je daarvoor moet brengen. Het is te makkelijk om dan te roepen dat de makers geen toegang kregen. Het klopt dat geen enkele filmcrew welkom was bij de momenten dat Claire het team op de hoogte bracht en moest vertellen dat de familie de sport waarvan ze houden en waarvoor de geleefd hebben vaarwel moet zeggen. Maar het team heeft een overvloed aan materiaal beschikbaar gesteld en de filmcrews hadden de rest van de tijd wel toegang. Zonde dat daar geen gebruik van is gemaakt…"