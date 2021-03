De debutanten van 2021: Nikita Mazepin

Wat betreft debutanten gaat het de afgelopen jaren vrij rap. Gedurende 2017 mochten er liefst vier nieuwe coureurs hun opwachting maken in de Formule 1, in 2019 en 2020 waren er drie nieuwe lieden aan het firmament. Bij de seizoensstart van 2021, die komende zondag plaatsvindt, zullen er wederom drie debutanten op de grid verschijnen. GPToday.net licht ze stuk voor stuk uit.

Mick Schumacher, Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin zijn dit jaar de gelukkigen. Het drietal is gezamenlijk gepromoveerd vanuit de Formule 2, waar ze in de eindstand van 2020 respectievelijk als eerste, derde en vijfde eindigden. Wat kan de autosportfan van deze rijders verwachten en hoe zagen hun paden richting de koningsklasse eruit? In dit deel: Nikita Mazepin.

De aanwezigheid van Nikita Mazepin in de Formule 1 berust louter op de inhoud van de portemonnee van vader Dmitry. De oude Mazepin, een geboren Wit-Rus, is schathemeltjerijk. Mazepin seniors route naar de zakelijke top is omgeven door controverse, al moet gezegd dat zijn aanpak puur financieel gezien bijzonder effectief is gebleken.

Hij werd op jonge leeftijd als tolk met het Sovjetleger naar Afghanistan gestuurd, rondde nadien een economische studie af en moest zich staande houden in de verdeelde maatschappij na het vallen van de Unie. Toen de kleine Nikita acht jaar oud was, kon Dmitry verschillende zakelijke functies samenvoegen onder de noemer ‘Uralchem’ – kortgezegd een paraplubedrijf in de chemische industrie. Uralchem houdt zich voornamelijk bezig met de productie en verspreiding van kunstmeststoffen.

Op het resumé van senior staan miljoenendeals en zelfs een miljardenomzet, maar in de wandelgangen gonst het van de geruchten. Belangenverstrengeling, het maken van deals buiten het medeweten van andere bestuursleden en het uiten van persoonlijke dreigementen jegens directeuren van bedrijven die hij wenste te kopen, vormen het topje van de ijsberg. In 2018 probeerde Mazepin senior met zijn kunstmestmiljarden het team van Force India over te nemen – hij bood naar eigen zeggen meer geld dan de concurrent –, maar het team ging toch liever in zee met de betrouwbare Lawrence Stroll.

Wat Mazepin senior tijdens zijn jeugd in het communistische Wit-Rusland tekort kwam, daar krijgt zoonlief alles wat zijn hartje begeert. Nikita weet niet beter, dan dat zijn vader een succesvol ondernemer is die af en toe wordt dwarsgezeten – omdat anderen hem het succes misgunnen. Eén van de dromen van Mazepin junior was het bereiken van de Formule 1 en het proces daarheen is op geheel Mazepinse wijze uitgevoerd.

In de karting beschikte de jongste Mazepin over de beste materialen, kon hij naar hartenlust oefenrondjes draaien en werden stopwatches – als ze niet in Mazepins voordeel tikten – gerust een paar tienden teruggedraaid. Oefening baart uiteindelijk kunst en zodoende eindigde Mazepin junior in 2014 als tweede tijdens het WK.

Mazepin senior deed bij het Formule 3-team van Hitech Racing vervolgens wat Stroll senior bij Prema deed – zoveel geld in het team steken dat het management wel naar zijn wensen moest luisteren. Junior kwam als Hitech-coureur in de Formule 3 (2016) letterlijk met een knal binnen door Callum Ilott op zijn bek te slaan, resultaten bleven tijdens het debuutseizoen hopeloos achter. Uiteraard kon Mazepin aanblijven voor een tweede jaar bij Hitech, resultaten bleven op één verdwaald podium na nog steeds uit.

In de GP3 liep het wél, met dank aan de ettelijke testkilometers die junior voor Force India en Mercedes had mogen draaien en de politieke druk die papa uitoefende. Mazepin junior kwam, bij het beste team van de grid (ART), net tekort om wijlen Anthoine Hubert van de titel te houden. Vervolgens werd niet Renault-talent Hubert, maar de dik betalende Mazepin gepromoveerd naar het Formule 2-team van diezelfde stal.

Mazepin werd in zijn Formule 2-debuutjaar zoek gereden door Nyck de Vries: de Nederlander scoorde in zijn titelwinnende seizoen 2019 liefst 266 punten, waar de teller van Mazepin (schrik niet) stokte bij elf.

Toevalligerwijs maakte Hitech Racing in 2020 haar entree in de Formule 2 en nog toevalliger werd Mazepin een van de coureurs van die renstal. Stomtoevallig werd het team gedurende het seizoen dankzij de input van de ervaren Luca Ghiotto en de ettelijke testkilometers buiten de raceweekends om steeds beter, waarop Mazepin toevalligerwijs precies net genoeg punten scoorde om een Formule 1-superlicentie te bemachtigen. Zodoende werd het team van Haas toevalligerwijs van de ondergang gered.

Mazepin heeft talent wise helemaal niets te zoeken in de Formule 1, maar het geld wat zijn vader in Haas steekt is benodigd om het team op de grid te houden. Het valt te hopen dat hij zich gedragstechnisch enigszins kan aanpassen aan de gewenste standaard.

René Oudman

Twitter: @reneoudman