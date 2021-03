Haas F1: "Een of twee puntjes dit jaar al een fantastisch resultaat"

Het belooft een lang en zwaar seizoen voor Haas F1 Team te worden. De Amerikaanse renstal leunt dit jaar op twee debutanten - Mick Schumacher en Nikita Mazepin - en besteedt de middelen vooral aan de auto voor 2022. Haas F1 Team staat aan de vooravond van een overgangsjaar, teambaas Günther Steiner tempert de toch al niet hoge verwachtingen.

"Ik hoop dat onze twee rookies inmiddels al zo veel mogelijk geleerd hebben en het liefst nog een beetje meer, zodat ze klaar zijn voor hun debuutseizoen", begint Steiner. "Als we op een gegeven moment een of twee puntjes kunnen sprokkelen, dan zou dat al een fantastisch resultaat zijn. Maar we zijn realistisch, het wordt een hels karwei om punten te verzamelen dit jaar. Zolang we leren, onszelf verbeteren en terugkeren naar waar we in het verleden hebben gestaan, ben ik tevreden. We krijgen het zwaar dit seizoen, maar we halen er altijd weer iets moois uit."

Met 23 races op het programma ligt het gevaar van een langdradig en demotiverend seizoen op de loer. Steiner: "We hebben een aantal dingen die ons kunnen helpen om gemotiveerd te blijven. We hebben twee debutanten die we moeten helpen in hun ontwikkeling als coureurs. Daarnaast gloort er licht aan het einde van de tunnel in de vorm van het seizoen 2022. Dan moeten we weer op volle oorlogssterkte aantreden. We hebben ons vorig jaar gehergroepeerd en doen nu een stap terug om volgend jaar twee stappen voorwaarts te zetten."

"Het zal zeker bij tijd en wijle uitdagend en moeilijk zijn om te blijven pushen, ook persoonlijk, maar ik ben ervan overtuigd dat wij dit kunnen. Uiteindelijk gaat het om 23 races in een tijdsbestek van negen maanden. We zijn voorbereid en zullen de klus klaren", aldus de Haas F1-teambaas.