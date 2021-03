Russische dopingstraf zonder gevolgen voor Grand Prix in Sotsji

De organisatie van de Grand Prix van Rusland op het Sotsji Autodrom verwacht geen grote obstakels op weg naar hun evenement in september. Ook de Russische dopingstraf die tribunaal TAS eind vorig jaar uitsprak zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de Formule 1-race in Sotsji. Alleen het volkslied van Rusland zal tijdens het Grand Prix-weekend niet te horen zijn.

Over verdere consequenties staat de organisatie nog in contact met de internationale autosportbond FIA. Het ziet er echter niet naar uit dat daar nog schokkende dingen bij naar voren komen. Alexey Titov, promotor van de Russische Grand Prix, deelde aan persbureau Tass mede: "We zijn nog aan het uitvogelen hoe het precies allemaal zit. De FIA heeft de details voor de evenementen nog niet vrijgegeven."

Wel is bekend dat Haas F1-rookie Nikita Mazepin onder een neutrale vlag zal deelnemen aan de Formule 1 dit jaar en dopingagentschap WADA doet nog onderzoek naar de livery van zijn Amerikaanse werkgever, in de kleuren van de Russische vlag. Titov vervolgt: "We weten hoe het zit met de rijders en dat is begrijpelijk. Maar aan de organisatorische kant zijn we ook continu bezig."

Toch ligt het niet in de lijn der verwachting dat de dopingstraf verder nog gevolgen heeft voor de Grand Prix van Rusland. "Wat de naam van het evenement betreft gelden er bijvoorbeeld geen restricties. Er is geen juridische mogelijkheid om hieraan te tornen, aangezien de commerciële rechten eigendom zijn van de Formule 1. Dat is in ieder geval iets dat vast staat, wij organiseren gewoon de Grand Prix van Rusland", aldus Titov.