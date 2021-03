Geen voorkeursbehandeling bij Haas F1 voor gesponsorde Mazepin

Dat Dmitry Mazepin het team van Haas F1 vanaf komend seizoen financiert met zijn bedrijf Uralkali, betekent niet zijn zoon Nikita Mazepin een betere behandeling zal krijgen dan diens teamgenoot Mick Schumacher. Haas F1-teambaas Günther Steiner waakt ervoor om een van beiden een voorkeursbehandeling te geven, dus ook niet de zoon van legende Michael Schumacher.

"Beide rijders zijn volkomen gelijk en krijgen dezelfde kansen", verklaarde Steiner aan N-tv. "Dmitry Mazepin heeft me ook op het hart gedrukt om zijn zoon niet voor te trekken. Uralkali is een belangrijke sponsor, maar dan kunnen ze nog niet dicteren wat wij met onze rijders doen. Dat zou niet sportief zijn en wij doen er toch niet aan mee. Ik steek zo niet in elkaar."

Haas F1 vertrouwde tot nu toe altijd op ervaren coureurs. De Amerikaanse renstal is het jongste team op de grid en zocht steeds rijders met ervaring om hen vooruit te helpen. Voor 2021 hebben ze het over een andere boeg gegooid en leggen ze hun lot in handen van twee debutanten. Steiner: "We hebben nooit eerder jonge rijders bij Haas F1 gehad, daarom ben ik des te meer verbaasd over hoe goed voorbereid Nikita en Mick zijn."

Het team staat aan de vooravond van een overbruggingsjaar. Haas F1 spendeert een groot deel van de middelen reeds aan 2022, wanneer de Amerikaanse renstal een grote slag wil slaan. De ontwikkeling van de VF-21 voor komend seizoen is hoe dan ook een ondergeschoven kindje. "We zullen zeker niet vooraan staan, maar dat wisten we al langer", aldus Steiner.