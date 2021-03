Steiner: "Kan zomaar dat Williams dit jaar sneller is dan Haas"

Teambaas Gunther Steiner geeft toe dat het mogelijk is dat Haas als laatste eindigt in het wereldkampioenschap 2021. De meeste experts zijn het er na de test in Bahrein over eens dat Williams sinds het einde van vorig seizoen mogelijk een voorsprong heeft op het Amerikaanse team.

Auto Williams dit jaar extra gevoelig

Terwijl Haas zich uitsluitend richt op het jaar 2022 vanwege de nieuwe reglementen die dan zullen intreden, heeft Williams onlangs nieuwe eigenaren gekregen die aandrongen op belangrijke wijzigingen voor de wagen van 2021.

De wisselwerking met de aerodynamische veranderingen is volgens coureur George Russell dat de auto uit 2021 nu ongelooflijk windgevoelig is. De Brit, eigendom van Mercedes: "We kozen ervoor om iets te doen om meer downforce te krijgen, maar dat gaat ten koste van iets gevoeliger gedrag."

De 23-jarige Britse coureur verdedigde echter het besluit van Williams. "We realiseerden ons dat we geen punten zullen halen als we consequent in hetzelfde tempo rijden als vorig jaar. Nu hoeven we maar in twee races snel te zijn om misschien als achtste of negende te eindigen in het kampioenschap", zei Russell.

Overgangsjaar Haas

Terwijl Williams dus jaagt op een eenmalig succes van punten scoren, om zo mee te delen in de inkomstenpot, zegt Haas-teambaas Steiner dat de situatie van het team aan het einde van dit seizoen mogelijk niet heel positief wordt en laatste kan eindigen.

Tegen Sky Italië zei de uitgesproken Steiner: "Het is mogelijk dat dit de realiteit zal worden. Als dit gebeurt, zullen we eraan moeten werken. We hebben de beslissing genomen om van dit seizoen een overgangsseizoen te maken, dus dat zouden we moeten ondervinden."

"Maar we hebben besloten dit te doen omdat dit de beste optie voor ons is", voegde Steiner eraan toe. "Soms is het nodig om een ​​stap terug te doen voordat je twee stappen vooruit zet."