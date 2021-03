Foto: Nikita Mazepin in actie met de nieuwe auto van Haas F1

Haas F1 Team heeft de shakedown van de bolide voor komend Formule 1-seizoen achter de rug. In het kader van een filmdag kroop Nikita Mazepin vanochtend in de VF-21. De Rus nam de volledige toegestane 100 kilometer voor zijn rekening, teamgenoot Mick Schumacher keek toe.

Naast Haas F1 werken ook Ferrari en Aston Martin vandaag een filmdag af op het circuit van Sakhir in Bahrein. Houd onze site goed in de gaten voor meer informatie en eventuele foto's of beelden van de SF21 en AMR21 in actie. Onderstaand fotoalbum werken we bij zodra we meer materiaal van de VF-21 van Haas F1 ontvangen.

De Amerikaanse renstal presenteert de nieuwe wagen officieel morgenochtend voor aanvang van de eerste echte testdag in Bahrein.