Haas F1 verricht shakedown van VF-21 tijdens filmdag in Bahrein

De nieuwe auto van Haas F1 Team heeft zijn eerste meters gemaakt op het circuit van Bahrein. De Amerikaanse renstal startte de nieuwe VF-21 vanochtend voor het eerst op en verricht gelijk een shakedown met de nieuwe bolide op de baan in Sakhir.

Daarvoor doet Haas F1 een beroep op een zogenaamde filmdag, een dag waarop teams maximaal 100 kilometer met demonstratiebanden mogen rijden om promotiemateriaal te schieten. Aan rookie Nikita Mazepin de eer de VF-21 voor het eerst aan de tand te voelen.

