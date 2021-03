Williams-coureur George Russell heeft voorafgaand aan de enige wintertest ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2021 even wat ritme opgedaan op de kartbaan. De Brit kroop in een kart om warm te draaien voor de test op het circuit van Sakhir. Hij komt zondag pas in actie met de FW43B, maar het kan geen kwaad om daar nu al klaar voor te zijn. Russell reed wat rondjes op de lokale kartbaan in de buurt van het circuit van Bahrein en dat ging zo:

Getting warmed up for testing in Bahrain. @GeorgeRussell63 still knows how to handle a kart. 😉💙 #GR63 pic.twitter.com/hO95WN4Vdj — GR63 (@OfficialGR63) March 10, 2021