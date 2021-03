Haas F1 onthult VF-21 vrijdag voor aanvang van eerste testdag

Haas F1 Team heeft bevestigd dat ze de nieuwe VF-21 vrijdagochtend de pitstraat op het circuit van Sakhir in zullen rollen voor een officiële presentatie. De Amerikaanse renstal toonde vorige week al de nieuwe kleurstelling voor komend seizoen, maar nog niet de nieuwe bolide.

Daarmee is Haas F1 het enige team dat wacht tot de eerste dag van de enige wintertest om de auto voor 2021 te onthullen. De Amerikaanse renstal doet dit op vrijdag 12 maart in Bahrein om 08.30 uur lokale tijd. Dat is 06.30 uur Nederlandse tijd, vroege vogels kunnen dus een eerste blik werpen op de VF-21.

Haas F1 maakt komend seizoen gebruik van de diensten van twee debutanten: Formule 2-kampioen Mick Schumacher en Nikita Mazepin.