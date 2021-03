Williams verwacht heropleving van McLaren te kunnen evenaren

Nieuwe Williams CEO Jost Capito verwacht dat het Williams team dezelfde heropleving kan meemaken als dat McLaren heeft ervaren. Het McLaren team uit Woking was halverwege vorige decennium - mede dankzij een niet-vermogende Honda-krachtbron - beslist niet competitief. Toch wist McLaren in 2019 als 'Best of the rest' te finishen.

Williams kende vanaf 2018 drie erg slechte seizoenen. In 2018 scoorde het team slechts zeven punten, in 2019 één punt en in 2020 scoorde het teams zelfs helemaal geen punten. Echter, met de nieuwe eigenaren in Dorilton Capital en daarmee een significante kapitaalinjectie is nieuwe CEO Jost Capito positief over de toekomst en denkt dat het team weer terug naar de top kan komen.

"Mijn doelen? Die zijn heel erg duidelijk", aldus Capito tegenover de Nederlandse divisie van Motorsport.com. "Op korte termijn zullen we erg hard moeten knokken op de baan en gebruik moeten maken van elke kans die ons toegereikt wordt. Op de lange termijn, echter, willen we weer races gaan winnen."

"McLaren heeft het fantastisch gedaan afgelopen paar jaar. Mijn visie wat betreft dit is duidelijk - als zij een dergelijke heropleving hebben kunnen meemaken, waarom zouden wij dat dan niet kunnen?", zo vraagt Capito zich af. "Het is erg lastig om te zeggen hoelang dat zal duren - twee, drie of vier jaar - maar ik ben ervan overtuigd dat wij op zijn minst hetzelfde kunnen meemaken als McLaren."

Williams-coureur George Russell is van mening dat de grote wijziging in het reglement in 2022 de beste kans is voor McLaren om weer regelmatig om punten mee te gaan doen. "Williams is als laatste geëindigd in de afgelopen drie seizoenen, maar dat zal in 2022 niet zo zijn - althans, dat is mijn voorspelling", aldus Russell.

"Dat is oprecht hoe het er nu uitziet, met de investering van Dorilton en alle veranderingen die ik heb geobserveerd hier. Ik zie een rooskleurige toekomst voor het team. Ook al heeft elk team natuurlijk kansen na een reglement-wijziging, met nieuwe aanwinsten zoals Capito, investeringen van Dorilton en een nauwere technische samenwerking met Mercedes denk ik toch dat de toekomst er erg goed uitziet voor het team", zo concludeert Russell.