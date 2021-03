Haas F1 opteert voor Russische kleuren bij livery voor 2021

Haas F1 Team heeft ook een duit in het zakje gedaan in deze week vol presentaties. Bij de Amerikaanse renstal betreft het echter niet de onthulling van de nieuwe auto, maar van de livery voor 2021. De wereld krijgt de nieuwe VF-21 pas volgende week bij de enige wintertest van dit jaar op het circuit van Sakhir in Bahrein voor het eerst te zien.

Haas F1 heeft het met de kleurstelling over een andere boeg gegooid, waarbij duidelijk de Russische invloeden zichtbaar zijn. De komst van coureur Nikita Mazepin gaat gepaard met de komst van Uralkali als titelsponsor. Uralkali is mede in handen van Dmitry Mazepin - inderdaad, de vader van - een firma gespecialiseerd in kunstmest.

De line-up van Haas F1 bestaat komend seizoen uit twee rookies. Naast Mazepin is ook Formule 2-kampioen Mick Schumacher vastgelegd. De jonge Duitser brengt ook twee sponsors met zich mee: telecombedrijf 1&1 en kledingproducent Under Armour.