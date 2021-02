George Russell ongenaakbaar in de Formula 1 Esports Series

Er staat geen maat op George Russell in de virtuele Formule 1. De Williams-coureur won gisteren de virtuele Grand Prix van Brazilië, zijn zesde opeenvolgende overwinning in de virtuele Formule 1-wereld. Zelfs een veertiende plek op de grid deerde de Brit niet, die ongebruikelijke startpositie in het achterveld had hij binnen drie rondjes goed gemaakt.

Russell kwam als derde uit de eerste serie bochten. Hij profiteerde van de enorme chaos in bocht 1 en wist alle problemen te omzeilen. Vervolgens hengelde hij de leiders een voor een binnen en eenmaal aan kop bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit. De Brit consolideerde de leiding en wist op die manier opnieuw een virtuele Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Enzo Fittipaldi legde beslag op de tweede plaats. De jonge Braziliaan verzamelde de afgelopen drie weekenden de meeste punten (mede omdat Russell de eerste van de serie van drie virtuele Grands Prix miste). Haas F1 was het team met de meeste punten en claimde zodoende het grootste deel van de prijzenpot van 100.000 dollar voor goede doelen die de teams mochten verdelen.