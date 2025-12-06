user icon
Plooij weet het zeker: Verstappen wordt wereldkampioen!"

Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij heeft er een klein wonder voor nodig, maar Jack Plooij heeft er veel vertrouwen in. Hij gelooft in een nieuwe titel van de Red Bull-coureur.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog om de wereldtitel zou vechten. Na een zware eerste seizoenshelft, was zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri meer dan honderd punten. Verstappen verwachtte zelf weinig van de rest van het seizoen, maar hij verraste zichzelf met een aantal snaarstrakke prestaties.

Verstappen stond sinds Zandvoort in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Hij profiteerde optimaal van de blunders van McLaren, en staat daarvoor nog maar twaalf punten achter WK-leider Norris. Verstappen heeft een klein wonder nodig, want als Norris op het podium finisht, gaat de titel naar de Brit.

Op wie zet Plooij zijn geld?

Ziggo Sport-reporter Jack Plooij heeft veel vertrouwen in Verstappen. Hij stelt in de ochtendshow van Radio 538 dat het een extreem zware opgave gaat worden, maar hij houdt hoop als er wordt gevraagd op wie hij zijn geld zou zetten: "Natuurlijk ga ik dan voor Max! Tuurlijk!"

Het grote gevaar voor Norris

Hij weet echter ook dat Norris op dit moment een groot voordeel heeft: "Kijk, Lando Norris kan op zijn sloffen wereldkampioen worden, maar dat is ook een gevaar. Als jou zo'n race ingaat, en denkt: 'Ik moet alleen maar op het podium, wat kan mij nu gebeuren joh!' Er hoeft dan maar een klein dingetje mis te gaan jongens, en dan heb je het fout. Dan is het klaar! Dus ik zet mijn geld toch op Max, kom op!"

Verstappen begon aardig aan het weekend, en noteerde gisteren in de eerste twee vrije trainingen twee keer de tweede tijd. Norris was in beide sessies net iets sneller dan Verstappen.

De Vogel is Geland

Posts: 668

Als je zonder Nederlandse bril naar de situatie kijkt dan is Max volstrekt kansloos.

  • 5
  • 6 dec 2025 - 08:19
Reacties (17)

  • De Vogel is Geland

    Posts: 668

    Als je zonder Nederlandse bril naar de situatie kijkt dan is Max volstrekt kansloos.

    • + 5
    • 6 dec 2025 - 08:19
    • snailer

      Posts: 30.911

      Hij is absoluut niet volstrekt kansloos. Alleen moet er door de voorzienigheid 1 cadeau extra worden uitgedeeld.

      Of er gebeurt iets en het wordt een saaie race.
      Of er gebeurt niets bijzonders en het wordt een saaie race.

      Ik ben geloof ik de enige die echt niet naar de race uitkijk.

      Ik zit zondag dan ook niet aan de buis.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 08:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 418

      Dacht deze Belgische bril drie races geleden ook ...
      Belgische bril krabde zich na Vegas even achter zijn oren.
      Belgische bril heeft na Qatar zoiets van - we zullen zondag wel zien.

      • + 4
      • 6 dec 2025 - 08:27
    • benettonB187

      Posts: 528

      @snailer abu is 1 van de meest saaie banen vanbde kalender. Nooit spannende races

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:00
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 707

      "Volstrekt kansloos" is feitelijk alleen al een volstrekt kansloze opmerking.

      Overigens zie ik Verstappen geen kampioen worden en voorzie ik een dodelijk saaie race, met Lando voorop. Dat hij slechts derde hoeft te worden in verreweg de snelste bolide, maakt dat hij niets bijzonders hóeft te doen. Ik denk dat Norris wegrijdt, maar zelfs als Verstappen dat zou doen, hoef Norris er alleen achteraan te rijden, met Piastri voor zich...

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:17
    • Cicero

      Posts: 1.600

      Met Nederlandse bril is hij ook volstrekt kansloos. Maar het is een mechanische sport. Tactisch staat mclaren bekend om blunders. En norris heeft echt wel de geschiedenis van foutjes maken. Dus volstrekt kansloos is hij niet. Maar de kans is vrij klein. Als max in Spanje z'n best had gedaan, dan zou ik nu mijn geld volledig op max zetten...

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:59
    • Larry Perkins

      Posts: 61.932

      De kansen van Max zijn vooraf gezien zeer gering, dat is niet zo moeilijk, maar er kan altijd iets gebeuren, dat is hierboven ook al aangegeven.

      Wordt het een saaie race? Zou kunnen maar is wel voorbarig, laten 'we' op zijn minst eerst de kwalificatie afwachten.

      Er zijn overigens ook wel situaties te bedenken dat de race wel super spannend kan worden, maar daarover dus ook wellicht later...

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 11:52
  • Polleken

    Posts: 975

    Wordt een hele klus voor Max om kampioen te worden . Niet zo zeer om te winnen denk ik maar hij zal het moeten hebben van fout van Mclaren of Lando en Piastri natuurlijk ook .

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 08:27
  • f1spy

    Posts: 61

    Wie is dat die Plooij?

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 09:28
  • Pietje Bell

    Posts: 32.285

    Vertaald vanuit het Pools door GT.

    Het is al na 21.00 uur in Abu Dhabi en twee teams zijn nog steeds druk bezig in de pits.
    Alpine, dat zijn karkas op de proef stelt, en Red Bull. De Bulls zijn nog bezig met het
    doorvoeren van geavanceerde aanpassingen aan Verstappens machine in aanloop
    naar de rest van het weekend.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 09:40
  • Hourpower

    Posts: 751

    Na de race zit die plooi(j) wel anders

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:00
  • benettonB187

    Posts: 528

    @vogel, max is niet kansloos, maar moet wel wat geluk hebben das zeker waar

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:01
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 707

    Zondag wordt vermoedelijk een gigantisch saaie en lange zit. Abu Dhabi is een anti-climax voor een race-seizoen. Maar ja, die oliedollars kunnen niet gemist worden, en in zo'n zandbak is het eerder in het jaar te warm om te racen...

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:10
  • Mr Marly

    Posts: 7.929

    Bij sommige “analisten” denk ik dat ze uitspraken doen om zieltjes te winnen op de radio, lijken eerder woordvoerders van de Max Verstappen fanclub.

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 10:43
    • koppie toe

      Posts: 4.952

      Hij moet dat wel zeggen anders raakt hij helemaal uit beeld.
      ;)

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 11:06
  • Pietje Bell

    Posts: 32.285

    Yuki en Max waren al heel actief vanmorgen:

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

