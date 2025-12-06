Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij heeft er een klein wonder voor nodig, maar Jack Plooij heeft er veel vertrouwen in. Hij gelooft in een nieuwe titel van de Red Bull-coureur.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog om de wereldtitel zou vechten. Na een zware eerste seizoenshelft, was zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri meer dan honderd punten. Verstappen verwachtte zelf weinig van de rest van het seizoen, maar hij verraste zichzelf met een aantal snaarstrakke prestaties.

Verstappen stond sinds Zandvoort in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Hij profiteerde optimaal van de blunders van McLaren, en staat daarvoor nog maar twaalf punten achter WK-leider Norris. Verstappen heeft een klein wonder nodig, want als Norris op het podium finisht, gaat de titel naar de Brit.

Op wie zet Plooij zijn geld?

Ziggo Sport-reporter Jack Plooij heeft veel vertrouwen in Verstappen. Hij stelt in de ochtendshow van Radio 538 dat het een extreem zware opgave gaat worden, maar hij houdt hoop als er wordt gevraagd op wie hij zijn geld zou zetten: "Natuurlijk ga ik dan voor Max! Tuurlijk!"

Het grote gevaar voor Norris

Hij weet echter ook dat Norris op dit moment een groot voordeel heeft: "Kijk, Lando Norris kan op zijn sloffen wereldkampioen worden, maar dat is ook een gevaar. Als jou zo'n race ingaat, en denkt: 'Ik moet alleen maar op het podium, wat kan mij nu gebeuren joh!' Er hoeft dan maar een klein dingetje mis te gaan jongens, en dan heb je het fout. Dan is het klaar! Dus ik zet mijn geld toch op Max, kom op!"

Verstappen begon aardig aan het weekend, en noteerde gisteren in de eerste twee vrije trainingen twee keer de tweede tijd. Norris was in beide sessies net iets sneller dan Verstappen.