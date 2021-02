Achtergrond: De mysterieuze blessure van Juan Pablo Montoya

Een Formule 1-coureur kent zijn vrijheid en beperkingen Teams zijn niet happig dat hun duurbetaalde coureurs onnodige risico's opzoeken. Dat wordt zelfs schritfelijk vastgelegd. Het mislopen van een Grand Prix door een blessure kan namenlijk grote gevolgen hebben voor de renstal - zeker als het de kopman betreft die strijd om het hoogste haalbare. Natuurlijk, niet alles is te voorkomen en teams begrijpen echt wel dat racepiloten niet als een kluizenaar door het leven kunnen gaan. Maar een ongelukje ligt altijd in een klein hoekje.

In het verleden is het vaker voorgekomen dat een coureur thuis moest zitten door een blessure of ziekte - zoals recentelijk met Covid-19. Maar de meest frapante afzegging was die van voormalig F1-coureur Juan-Pablo Montoya. Door een schouderblessure na een tennispotje miste de flamboyante Columbiaan in 2005 twee wedstrijden, die van Bahrein en San Marino. De uitgesproken verschijning - die voor niemand vreesde op en naast de baan - reed toen in dienst van McLaren. Tot op de dag vandaag twijfelen insiders over de echte oorzaak van de blessure.

Patrick Head - die als technisch directeur met de Columbiaan werkte bij Williams - verklaarde een paar jaar terug: ''Hij heeft altijd gehouden van motorcross en deed dat er gewoon naast. Ik ben er zeker van dat hij iets heeft gedaan wat hij niet had moeten doen. Test -en reservecoureur Pedro de la Rosa - die toentertijd inviel voor Juan Pablo Montoya - deelde de mening van de Engelsman: ''Iedereen zei dat hij zijn schouder had gebroken met het rijden op een motor. Maar er was geen bewijs. Hij verzekerde mij dat door tennis was gekomen." Volgens de Spanjaard was Ron Dennis over de rooie door deze gebeurtenis. ''Toen het ongeval plaatsvond was het oorlog. Ron belde mij en zei dat ik Juan moest vervangen in Bahrein. Na ons gesprek, belde hij gelijk hem op.''

Juan Montoya Pablo ontkende zelf alle geruchten en was zichtbaar geagiteerd. ''Ze verzinnen een sterk verhaal: 'Hij heeft zijn contract verbroken!' Helaas voor hen kwam het echt door tennis. Als het iets anders was geweest dan had ik het wel gezegd, want ik weet dat dit heel erg dom klinkt.'' In Spanje keerde de oud-Indy 500-winnaar terug in de garage van McLaren en zegevierde later in het seizoen nog tijdens de Grand Prix van Engeland. in 2006 werden de prestaties steeds minder voor de toen 30-jarige coureur. Na een teleurstellend seizoen verdween Juan Pablo Montoya via de achterdeur uit de Formule 1 en besloot deel te nemen aan NASCAR.