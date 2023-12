Ron Dennis krijgt hoogste onderscheiding van koning

Voormalig teambaas van McLaren Ron Dennis is geridderd door de koning voor al zijn liefdadigheidswerk. De Brit heeft onder andere een project lopen dat strijdt tegen armoede, genaamd Dreamchast. Eerder werd Dennis al benoemd tot Commander of the British Empire vanwege zijn verdiensten in autosport.



Naast de strijd tegen armoede is Dennis ook bezig met het onderzoeken van onvoltooide zwangerschappen met sterftegevallen onder niet-geboren baby's tot gevolg. Hij biedt met zijn organisatie Tommy's steun aan families die hier mee te maken hebben. Dit initiatief komt niet uit de lucht vallen, want Dennis en zijn vrouw hebben dit ook meegemaakt in hun leven,



Dennis is vooral bekend door zijn sportieve activiteiten in de Formule 1 als teambaas van McLaren. Zijn grootste triomfen behaalde hij in de jaren '80 en jaren '90 met meerdere rijders -en wereldkampioenschappen. Dennis' laatste titel dateerde uit 2008 met Lewis Hamilton als overwinnaar van het kampioenschap. Na meerdere rollen binnen McLaren, deed Dennis een gedwongen stap terug in 2016 na een conflict binnen de organisatie.



Horner ook geëerd



Red Bull -teambaas Christian Horner werd ook in het zonnetje gezet door het koningshuis na zijn succesreeks met Max Verstappen en de Oostenrijkse renstal. Hij is nu benoemd tot Commander of the British Empire. ''Het was tien jaar geleden een onverwachte onderscheiding om een ​​OBE te ontvangen en om deze tweede onderscheiding, een CBE, te ontvangen, is er een waarvoor ik enorm dankbaar en zeer vereerd ben”, zei hij, opgetekend door Motorsport.com

“Het is een groot voorrecht om leiding te geven aan en samen te werken met zo’n fenomenaal team als Oracle Red Bull Racing en ook om te werken in een industrie die zoveel bijdraagt ​​aan de Britse economie. Ik ben enorm trots op wat we met Red Bull hebben bereikt in de Formule 1 en in de bredere hightech-arena, en ik ben enorm vereerd om erkend te worden voor die inspanningen.''