Haas-teambaas Steiner waarschuwt nieuwe coureurs Schumacher en Mazepin

Guenther Steiner heeft zijn twee nieuwe coureurs gewaarschuwd dat ze ‘een probleem’ zullen krijgen als ze samen op de baan met elkaar in gevecht komen en er botsingen of crashes veroorzaakt worden. Haas zal in 2021 met Mick Schumacher en Nikita Mazepin twee rookies hebben. De twee jonge coureurs vervangen Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

Grosjean en Magnussen maakten Steiner woedend toen ze crashten en elkaar in 2019 op Silverstone uitschakelden, en ondanks dat ze debuteren, zal de teambaas niet meer vergevingsgezind zijn met zijn nieuwe coureurs.

"Als ze vechten zonder het team te beschadigen, heb ik daar geen probleem mee", zei hij tegen RTL. "Alleen als ze dat doen als ze in hun auto stappen, heb ik een probleem en dan hebben zij een nog groter probleem."

Tijd geven

Dat gezegd hebbende is Steiner bereid om ze allebei de tijd te geven om de Formule 1 onder de knie te krijgen. Hij hoopt dat ze zich genoeg zullen ontwikkelen om in hun tweede jaar op de grid niet veel fouten te maken.

"Voor mij zou het een succes zijn om aan het eind van het jaar twee coureurs te hebben die veel hebben geleerd en klaar zijn voor 2022, zodat we geen fouten meer maken", voegde hij eraan toe. "Je moet rookies de kans geven om zich te ontwikkelen. Aan het eind van het jaar zouden we nog twee jonge, maar ook ervaren coureurs moeten hebben."