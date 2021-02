Claire Williams: "Ik heb veel te verduren gekregen als teambaas"

Claire Williams bestrijdt dat ze gefaald heeft in de acht jaar dat ze aan het roer stond van het door haar vader Frank Williams opgerichte Formule 1-team. De familie zag zich gedwongen om de renstal vorig jaar te verkopen aan investeringsmaatschappij Dorilton Capital, waarna de rol van Claire Williams bij de equipe ook uitgespeeld was.

Tegenover The Spectator beschrijft ze waarom het zo lastig was om het als privé-team vol te houden in de Formule 1. Claire Williams: "De voorkant van de grid spendeert jaarlijks een half miljard, terwijl ons budget 120 miljoen bedroeg. Dan is het vanaf het begin al oneerlijk verdeeld en dat maak je gaandeweg niet meer goed. Het is heel lastig om je dan terug te knokken."

Maar het was niet allemaal slecht, benadrukt ze. "Men vergeet dat toen ik de leiding overnam, het team net achtereenvolgens als negende, achtste en negende bij de constructeurs was geëindigd. Binnen een jaar leidde ik het team naar een derde plaats en dat herhaalden we het seizoen erna. Vervolgens legden we twee keer beslag op de vijfde positie in het constructeurskampioenschap."

Daarna ging het bergafwaarts, op en naast de baan. Claire Williams: "In het begin kregen we nog veel steun. Maar hoe langer het duurde, hoe meer het sentiment zich tegen mij begon te keren. Ik was de leider, ik was de baas en ik werd verantwoordelijk gehouden voor de situatie. Ik heb veel te verduren gekregen, zeker op social media. Ik kon daar niet naar luisteren, het zou te veel energie vergen."

"Herhaaldelijk ging het erover dat ik mijn positie alleen maar te danken had aan het feit dat ik een vrouw ben, of omdat ik de dochter van Frank ben. Ik heb een hoop voor mijn kiezen gehad. Natuurlijk speelde mee dat ik de dochter van Frank ben, zo gaat dat in een familiebedrijf. Dat was het hele punt. Wie daar kritiek op levert, snapt het concept van een familiebedrijf niet", aldus Williams.