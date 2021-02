De Formule 1 is in de aanloop naar het echte seizoen 2021 weer begonnen met een serie virtuele Grands Prix. Het kampioenschap bestaat uit drie races in drie opeenvolgende weekenden en er staat een prijs van 100.000 dollar voor het goede doel op het spel. Echte coureurs en beroemdheden nemen het in de wedstrijden tegen elkaar op.

Gisteren stond de eerste virtuele Grand Prix van dat drieluik op het programma, de virtuele Grand Prix van Oostenrijk. De winst ging naar Enzo Fittipaldi van Haas F1. Het regende straffen tijdens de race; de zeventien rijders die aan de finish kwamen, verzamelden maar liefst 46 penalty's. Vitantonio Liuzzi werd zelfs gediskwalificeerd voor herhaaldelijke overtredingen.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de virtuele Grand Prix van Oostenrijk: